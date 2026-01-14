Nicole Kidman está en Chile: fue captada rumbo a la Antártida

La actriz Nicole Kidman fue vista esta semana en Punta Arenas, antes de iniciar un viaje rumbo a la Antártica, en el marco de un exclusivo recorrido turístico que partió desde la región de Magallanes.

Durante su estadía en la ciudad, la intérprete fue vista realizando actividades cotidianas como trotar por la costanera, pasando mayoritariamente desapercibida para vecinos y visitantes.

La periodista Cecilia Gutiérrez entregó detalles del viaje a través de redes sociales, señalando que la actriz "viene con dos de sus tres hijas y, además, con 31 personas más, entre familiares, amigos y staff de seguridad".

De acuerdo con la información disponible, la ganadora del Oscar se alojó brevemente en un hotel de Punta Arenas antes de trasladarse al aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo para continuar su viaje hacia el continente blanco.

La visita de la artista a Chile coincidió con recientes informaciones sobre su vida personal, luego de que se conociera el término de su matrimonio con el cantante Keith Urban tras casi dos décadas juntos.

Kidman, de 58 años, se suma así a otras figuras internacionales que ha visitado Punta Arenas, lugar que fue visitado recientemente por Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas.