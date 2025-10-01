Nicole Kidman podría pagarle millones a Keith Urban por "cláusula anticocaína"

Tras el quiebre matrimonial de Nicole Kidman y Keith Urban, considerado por años uno de los más sólidos de Hollywood, han salido a la luz detalles de un acuerdo prenupcial firmado antes de su boda.

El contrato contempla una particular condición conocida como "cláusula anticocaína". Según trascendió, esta estipula que Kidman debería pagar 600 mil dólares por cada año de matrimonio, siempre que Urban se mantenga alejado del consumo de drogas.

De cumplirse esta disposición, la actriz australiana estaría obligada a desembolsar una suma cercana a los 11 millones de dólares en el divorcio, dado que el cantante habría permanecido sobrio durante casi dos décadas de relación.

La cláusula también reflejaría los antecedentes del músico, quien en el pasado debió enfrentar problemas de adicción y períodos de rehabilitación.

El carácter inusual de esta condición ha generado debate en círculos legales y mediáticos. Algunos especialistas consideran que su aplicación podría ser discutida en tribunales, mientras otros la interpretan como una forma legítima de proteger intereses mutuos.

Por ahora, ni Kidman ni Urban han emitido declaraciones públicas sobre el tema. Sin embargo, la revelación del acuerdo prenupcial añade un nuevo capítulo a la atención mediática que rodea a su relación.