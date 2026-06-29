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Tópicos: Magazine | Personajes

Nidyan Fabregat confirmó nuevo embarazo: "Ahora viene otra bendición"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La modelo española ocupó sus redes sociales para el anuncio.

Nidyan Fabregat confirmó nuevo embarazo:
 @nidyanfabregatoficial

"Mi motivación son mis bebés", aseguró la exfigura televisiva.

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La modelo española Nidyan Fabrigat anunció este lunes su segundo embarazo mediante unas publicaciones en sus redes sociales, expresando que "una bebé siempre es una bendición".

"Estoy feliz con mi pequeña, ahora tenemos su casita y está feliz y yo más y ahora viene otra bendición", celebró en las postales compartidas en Stories.

Se sumará a su primera hija, Mía, nacida en 2023. "Mi motivación son mis bebés", aseguró la exfigura televisiva.

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El anuncio de Fabregat en sus Stories.

La española también salió al paso de las críticas de sus "haters", respondiendo que "todos tenemos derechos a volver a empezar. Nadie tiene una vida perfecta. Cometí errores, como cualquier ser humano, pero aprendí de ellos. Hoy soy feliz, estoy construyendo un futuro junto a mi hija mía y esperando con mucho amor al bebé que viene en camino".

"Actualmente tengo un hogar hermoso junto a mi hija. No nos falta nada: ella tiene su propia habitación y yo la mía. Sé que ese tema les preocupa bastante, así que pueden quedarse tranquilos", aseveró.

Incluso, agradeció a sus suscriptores en la plataforma para adultos Arsmate, "quienes me han apoyado fielmente desde el principio y lo siguen haciendo hasta hoy", además de dar cuenta de dos proyectos que está impulsando, una plataforma PPV de arriendo de contenido para adultos Hotbuster y un nuevo e-commerce.

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El mensaje de la española a sus "haters".

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