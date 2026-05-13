"No estamos en un canil": Neme y Marianne Schmidt protagonizaron tenso debate en pantalla

El periodista José Antonio Neme protagonizó un tenso debate con Marianne Schmidt durante la última emisión del matinal "Mucho Gusto".

Mientras el panel del espacio matutino abordaba el polémico "impuesto a la soltería" impulsado por Japón, que busca revertir la baja tasa de natalidad de dicho país, la conversación llegó a la realidad chilena y las decisiones personales ante la planificación familiar.

En este contexto, Schmidt afirmó que lo que sucede en la sociedad nipona es un reflejo de lo que actualmente sucede en Chile, señalando que en territorio nacional "son los migrantes los que tienen muchos más niños hoy en Chile (...) Es una sociedad mucho más egoísta, el 'yo yo'".

"¿Por qué no quieren tener hijos las parejas?", agregó, consultando por los motivos detrás de este fenómeno.

La respuesta de Neme que tensionó a Schmidt

"Bueno, pero esa es una decisión tan personal. Hay gente que no puede, hay gente que quiere. Tampoco vinimos a este mundo a procrear como conejos. Si una mujer u hombre no quiere tener hijos, no quiere casarse, no quiere hacer familia, no hay que demonizar los proyectos individuales", opinó la animadora Karen Doggenweiler.

Por su parte, Neme añadió: "Nadie está mandatado acá. No estamos en un canil. Entonces, dejemos de censurar a las personas porque toman decisiones que a lo mejor se alejan de la regla".

Posteriormente, el cruce sumó más tensión cuando "La Gringa" aseguró que los humanos "nacimos para procrear".

"Yo no estoy de acuerdo contigo en ese punto. Creo que nosotros vinimos a proyectos personales que pueden sumar, de acuerdo a la libertad individual, hijos, sobrinos, primos, parejas", lanzó el comunicador. "Yo vivo con cuatro animales. ¿Y soy menos que alguien que tiene cuatro niños?", complementó.

Si bien, Schmidt trató de justificar su postura para no generar polémicas, el incómodo momento se viralizó en redes sociales.