"No pensé que...": Etienne Bobenrieth se disculpa por su "Pato Yáñez" a Fanny Cuevas

Etienne Bobenrieth tuvo que disculparse con Fanny Cuevas por sus polémicos gestos captados en cámara en el último capítulo de "Fiebre de Canto", registro que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Tras su presentación, la exchica reality emplazó al jurado del estelar de Chilevisión y acusó un trato "injusto", asegurando existe "mucho favoritismo" de los jueces hacia los actores que participan en la competencia, a quien calificó de "vagos".

Fue en ese momento en el que la cámara pincha a Bobenrieth, quien fue sorprendido realizando gestos ofensivos a Cuevas durante su descargo: le paró el dedo medio y se tomó la entrepierna -gesto conocido popularmente como "Pato Yáñez"-.

Tras la polémica, en la que hubo comentarios tanto a favor como en contra del actor por su reacción a los emplazamientos de Cuevas, Bobenrieth ocupó su cuenta de Instagram para disculparse con su compañera de la competencia de canto.

"Pido disculpas", comenzó diciendo el intérprete, aclarando que "tengo muy buena onda con la Fanny, hay mucho hueveo atrás en el backstage, nos tiramos tallas y estamos en un juego que es como una competencia, entonces jugamos un poquito a eso".

Y continuó: "Ella tiró que los actores éramos todos unos vagos y en ese momento no pensé que me iba a pinchar la cámara… me pinchó y estaba haciendo ese gesto, una tontera".

Bobenrieth señaló que Cuevas "no se lo tomó tan en serio ni yo me lo tomé tan en serio, es parte del juego", insistiendo en sus disculpas por si alguien se sintió ofendido por sus gestos.