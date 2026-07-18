"No tenía casa ni hogar": Pollo Castillo sobre la vida de Oliver Tree

El influencer Pollo Castillo entregó detalles sobre su relación con el cantante Oliver Tree, quien murió en un accidente aéreo en junio pasado junto al reconocido youtuber argentino Gaspi.

En su paso por el podcast Multicancha de Claudio Palma, el comediante reflexionó sobre la muerte del artista, con quien había estado en Chile días antes.

"Estuve con Oliver Tree hace poco, que en paz descanse. De los creadores que vinieron a Chile, fue de los que más me marcó. Era muy parecido a mí. Obviamente llevándolo a otra escala, porque él era diez veces más grande que yo", dijo.

Además, Castillo contó que Tree "no tenía casa ni hogar" y que "vivía de hotel en hotel": "Se mostraba cercano, me abrazaba. Me decía: 'Nos vamos a volver a ver, ven a verme hoy a mi show con mi polola'".

Recordó también lo fácil que fue hacer videos con él, ya que tenía muy buena disposición: "Se prestaba para hacer cualquier contenido. Teníamos un ADN muy parecido en el ámbito de la locura, congeniamos y fue bonito que el mundo y la vida hayan hecho que nos conectáramos".

Pese a no haber conocido al creador de contenido Gaspi, contó que sentía "que se iba a dar el momento de conocerlo".