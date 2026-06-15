Grabaron juntos en Chile: La sentida despedida de Pollo Castillo a Oliver Tree

El influencer Benjamín "Pollo" Castillo despidió con un sentido mensaje al músico estadounidense Oliver Tree, quien falleció este domingo en un accidente aéreo entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.

El excéntrico cantante estadounidense, intérprete de "Alien Boy" y "Life Goes On", había tenido su debut hace pocos días en Chile, específicamente el pasado 2 de junio, donde tocó en Club Subterráneo.

Durante su paso por suelo nacional, grabó varios contenidos de humor junto a "Pollo" Castillo, incluyendo uno en el que comparten junto al "Dr. Simi" como si fuera la reunión de los desordenados del "grupito de atrás". Ahí bailan al ritmo de "Be My Lover", de La Bouche, por las calles de Santiago.

"Conmocionado por la forma en la que se fueron muchachos", expresó un dolido Castillo mediante Stories en Instagram junto a unas selfies con el músico, reflexionando que la tragedia "concientiza lo frágil que es la vida y que la muerte no es arbitraria pudiendo tocarle a cualquiera de nosotros".

El mensaje de Pollo Castillo en sus redes sociales.

El creador de contenido chileno agradeció "profundamente que la vida nos haya cruzado", destacando que Oliver Tree fue "una persona encantadora e inspiradora".

"Amen con intensidad, vivan el presente con el corazón abierto y agradezcan cada oportunidad de amanecer. La vida es un bello libro que puede cerrarse cuando uno menos lo espera", cerró.

Lotus: "No lo podemos creer"

Desde la productora Lotus, que estuvo detrás del show de Oliver Tree en Chile, también expresaron su conmoción por la partida del músico, subrayando su excentricidad y estilo inconformista.

"No lo podemos creer. Hace apenas unos días vivimos junto a Oliver Tree una noche tan única como él: irreverente, extravagante, impredecible y completamente fuera de lo común. Hoy recibimos con tristeza la noticia de su fallecimiento", señaló la productora mediante su cuenta en Instagram con una postal del espectáculo del estadunidense.

En el texto destacaron que fue "un artista que hizo de lo extraño algo extraordinario y que convirtió cada escenario en una experiencia imposible de olvidar", agradeciendo las canciones, las risas y "por desafiar las reglas y por recordarnos que siempre hay espacio para ser diferente".

En el accidente fallecieron seis personas y en el plan de vuelo de uno de los helicópteros involucrados figuraban como pasajeros el músico estadounidense, el youtuber argentino Gaspar "Gaspi" Prim Díaz y productor audiovisual Lucas Vignale.

Las autoridades policiales de Río de Janeiro hasta el momento no han confirmado que los cuerpos hallados en el accidente pertenezcan a ellos.

Las causas del siniestro están siendo investigadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña.