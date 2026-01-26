"No todo se defiende" : Kika Silva lanza descargo tras quiebre con Gonzalo Valenzuela

La modelo Kika Silva compartió un sincero descargo sobre su separación con el actor Gonzalo Valenzuela.

A través de Instagram, la influencer rompió el silencio al publicar un extenso mensaje, donde explicó que ha decidido no hablar al respecto.

"Estos días he intentado estar desconectada de lo que se dice. Siempre he sido sincera por este canal y valoro profundamente esta comunidad", escribió.

Bajo esta línea, señaló que esta medida "no es frialdad, es cuidado. Sobe todo cuando hay terceros y no solo me involucra a mí".

"No todo se explica. No todo se defiende. He visto muchas mentiras estos días. Entiendo que terminar un matrimonio en buenos términos puede ser algo 'fome' para el mundo en el que trabajo, pero es mi realidad. Algunas decisiones se toman para proteger la paz", declaró.

Hace unos días, Silva y Valenzuela confirmaron el fin de su relación, a menos de dos años de haber contraído matrimonio, y si bien, la expareja no reveló los motivos del quiebre, varias fuentes apuntaron a problemas económicos de parte del intérprete.