Noah Wyle de "The Pitt" es el hombre más sexy del mundo según People

El actor estadounidense Noah Wyle ha sido elegido como el hombre más sexy del mundo en 2026 por la revista People por "su intensidad cautivadora" y su "aspecto de galán de cine".

El protagonista de la popular serie "The Pitt", de 55 años, confesó en una entrevista con la publicación al conocer el reconocimiento que "no podía creerlo". "Pensé que era una broma; jamás imaginé que recibiría un honor así", agregó.

"Afortunadamente, (su esposa) Sara, de 46 años, logró convencerlo de que, efectivamente, reunía todos los requisitos para el título", explica la revista.

"Ella cree que soy un buen tipo, y que mi forma de ser, el padre y el esposo que soy, merecen ser destacados", dijo él. "Así que pensé: 'Bueno, si tú lo dices...'", explica People.

Wyle se dio a conocer ante el público televisivo como el estudiante de medicina y, posteriormente, médico John Carter en "ER", una serie en la que trabajó junto a estrellas como George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield y Julianna Margulies.

Por su trabajo obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Emmy durante la emisión de la serie.

Reciéntemente Wyle regresó de nuevo al mundo hospitalario en el papel del dr. Michael "Robby" Robinavitch en "The Pitt", el cual le ha valido ser reconocico como el Mejor Actor de una serie dramática en los Globos de Oro y los Emmy durante dos años consecutivos.