"Nos hace mal": Sergio Rojas no quiere más pelea con Antonella Ríos

Sergio Rojas no quiere más conflictos con Antonella Ríos y desistió dar la batalla con la actriz, luego de que su excolega anunciara una demanda en su contra por "situaciones de maltrato en el ejercicio del trabajo".
Aunque inicialmente respondió sin filtros a la acción judicial, incluso sosteniendo "no la quiero ver llorando si yo abro la boca", el conductor de "Que te lo digo" finalmente optó por no seguir la pelea con la panelista de "Plan Perfecto" (CHV), incluso si se llegara a concretar la demanda.
En un mensaje dirigido a Ríos en su programa de Zona Latina, sostuvo que "lo que haya pasado en nuestras vidas en términos de amistad, ahí se va a quedar. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes mañana ir y enarbolar una bandera en mi contra o azuzar a quien tú quieras, pero yo esta batalla, Antonella, no la voy a dar".
"Si eso es para alguna gente perderla, la perdí", expresó en su mensaje ante un completo silencio de su panel, "porque no voy a batallar contra mis sentimientos, no voy a batallar con un período que para mí fue bonito. Obvio que a veces me caliento y me pueda ganar la rabia, pero también hago procesos de introspección".
Y sentenció: "Yo esta batalla no la voy a dar porque me hace mal, porque te hace mal, porque nos hace mal".