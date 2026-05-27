¿Nuevo romance? Karol Lucero responde a rumores de nueva relación

El animador Karol Lucero volvió a causar polémica tras ser vinculado con una mujer luego de ser vistos en la playa durante el fin de semana.

En el programa "Plan Perfecto" detallaron que el exrostro televisivo habría estado en actitudes muy cercanas con una productora de eventos, reavivando el interés sobre su vida íntima considerando que lleva bastante tiempo separado de su expareja Fran Virgilio.

A raíz de los rumores, el exYingo alzó la voz para aclarar su situación sentimental, lanzando sus dardos contra el panel del espacio farandulero.

Karol Lucero niega rumores de romance

A través de sus historias de Instagram, el comunicador desmintió las especulaciones partiendo su mensaje con un tajante "FALSO: No estoy saliendo, conociendo ni en ninguna conquista amorosa".

En la misma publicación, Lucero apuntó directamente contra el periodista que reveló la noticia, asegurando sin filtro que "Pato Sotomayor, según su propia fuente, mintió".

El exanimador explicó que su vínculo con la mujer es estrictamente laboral, argumentando que en el programa "piensan que hay química porque habíamos tomado desayuno juntos o porque la llevé al hotel donde estábamos alojando".

Además, destacó que cualquier acción suya habría generado comentarios, ya que "si no la hubiese llevado, el cahuín sería de mi mala voluntad de no querer llevarla si íbamos al mismo lugar, tarde después del evento".

Finalmente, el locutor ironizó con que "también dirán que fuimos al cine, así como lo hice con Jenny cuando vimos a Michael Jackson", cerrando su descargo con una resignada reflexión señalando que "ya no hallan qué inventar, pero acostumbrado a que hablen, seguramente les sirve".