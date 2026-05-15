"Nunca fue": Finalista de Gran Hermano acusa a Michelle Carvalho de no darle la mitad del premio

Waldo Villarroel, finalista de la segunda temporada de "Gran Hermano Chile", acusó a Michelle Carvalho de no cumplir con la promesa que hizo en pantalla sobre el premio del reality.

En conversación con el podcast "Mucho Blah Blah", el joven fue consultado por el acuerdo que la modelo hizo con el público, donde prometía entregar la mitad del dinero a su compañero de encierro.

"El tema de Michelle es que siempre dijo 'voy a darte la mitad del premio', que eran 12,5 millones; pero a mí ella me entregó 5 millones", reveló.

Respecto al monto, la brasileña explicó a Villarroel que "una parte la recibía el manager, otra la contadora y lo que quedó es para mí. Claro, para los medios ella dijo que me daría la mitad, pero nunca ha sido la mitad".

"No quise armar polémica porque dije: 'si me lo está regalando, no más'. No voy a estar reclamando cuestiones que no son mías", añadió, señalando que "no hay que confiar tanto en las personas".