"Otro funado a la lista": Marcelo Alonso saca ronchas en redes por elogiar el rodeo

El actor Marcelo Alonso se convirtió en blanco de críticas luego de que se viralizara un registro en el que se refiere positivamente al rodeo chileno, actividad que nuevamente abrió el debate en plataformas digitales durante los últimos días.

El video fue publicado por Soy del Campo Chile y muestra al intérprete hablando sobre su participación en una película relacionada con el mundo corralero, donde interpretará al histórico jinete Ramón Cardemil, siete veces campeón nacional de rodeo.

"Meterse en el mundo del rodeo con la estética, la forma, la ética con que corren, con que hacen el deporte, es maravilloso", afirmó el artista en el registro.

Posteriormente, Alonso profundizó en su experiencia aprendiendo sobre la actividad y destacó particularmente su relación con los caballos. "La relación con los caballos, con los atuendos, con la bondad, con manejo de las riendas. Es algo realmente... es un deporte realmente hermoso", sostuvo.

Las redes no perdonaron

Las declaraciones del actor generaron una ola de críticas en redes sociales, principalmente de usuarios que cuestionaron que calificara el rodeo como un deporte y apuntaron al trato hacia los animales.

Entre los comentarios que recibió se pueden leer frases como "Que lo pongan a él a correr al centro, ahí sí que será hermoso", "sería hermoso que te hicieran lo mismo a ti,ingresa un nuevo funado a la lista,con razón siempre hace papel de malo en las teleseries,asco" y "quiero pensar que está siendo irónico".

Sin embargo, también hubo usuarios que salieron en defensa del actor y cuestionaron la ola de críticas, señalando que se trataba de su opinión personal sobre la actividad y que sus palabras fueron emitidas en el contexto de su acercamiento al mundo del rodeo.