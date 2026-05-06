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Tópicos: Magazine | Personajes

Pablo Candia destrozó a Marianne Schmidt de "Mucho Gusto": "¿A alguien le cae bien?"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El ex "Hay que decirlo" criticó a la periodista de Mega.

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El periodista Pablo Candia lanzo una dura crítica contra su colega Marianne Schmidt del programa "Mucho Gusto" de Mega.

En sus redes sociales, el expanelista de "Hay que decirlo" publicó una serie de historias en las que comentaba el desempeño de "La Gringa" en el matinal y sus opiniones sobre la reciente MET Gala.

"Oye, ¿a alguien le cae bien 'La Gringa' del 'Mucho Gusto'? ¿A alguien le cae bien esa señora?", preguntó Candia a sus seguidores.

"Porque estaba viendo el matinal y están hablando de la MET Gala y la mujer critica todo lo que es transgresor, todo lo que es distinto. No le gustó Madonna porque era mucho, que no sé qué. Tan putifruncis que es esa señora", agregó el comunicador.

"Ya, me quedó claro que no les cae bien", concluyó, tras recibir algunos mensajes de su público reafirmando sus comentarios.

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