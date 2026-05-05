Padre de Kaminski se pronuncia tras verse involucrado en el caso "Operación rey David"

Helmut Kaminski, padre de Francisco Kaminski, se refirió públicamente a la polémica que involucra a su hijo tras la difusión de chats y escuchas telefónicas en el marco de la denominada "Operación Rey David", donde también fue mencionado.

En medio de la investigación, se reveló una conversación de WhatsApp entre el animador y David Israel, presunto líder de la red criminal, donde el comunicador habría pedido un vehículo de la marca Volkswagen para su progenitor.

Tras esto, Helmut Kaminski reaccionó mediante su cuenta de Instagram con un mensaje alusivo a la situación: "Y recuerda: En una historia mal contada siempre vas a ser el villano".

Luego, añadió: "Por eso, a quien actúa con maldad hay que desearle suerte. Tarde o temprano, la va a necesitar".

Cabe recordar que Francisco Kaminski fue detenido por la PDI en el marco de esta investigación y posteriormente quedó en libertad, manteniendo la calidad de imputado en la causa.