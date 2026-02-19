Padre de la niña que habría sido besada por Dino Gordillo alza la voz: asegura tener pruebas

El padre de la niña que habría sido besada por Dino Gordillo decidió alzar la voz y referirse a la denuncia contra el humorista.

En conversación con "Hay que decirlo" (Canal 13), el hombre se refirió a lo sucedido en el Festival de la Naranja en Villa Alegre, ratificando la acusación contra el comediante.

Según informó el progenitor a la producción del programa, la menor -de ascendencia haitiana- tiene 13 años y cumplirá 14 en agosto.

Asimismo, el padre afirmó que Gordillo "le robó" un beso a su hija y que, tanto él como su esposa, estuvieron presentes en el lugar.

En tanto, un antecedente que podría ser utilizado por el Ministerio Público es un vídeo filmado por el progenitor que muestra el momento exacto de la interacción en el escenario.

Cabe mencionar que la Municipalidad de Villa Alegre hizo una denuncia formal contra Dino Gordillo ante Carabineros.