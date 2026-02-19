La magnitud de la explosión e incendio en la Autopista General Velásquez, en la comuna de Renca, responde a un fenómeno físico "muy poco usual" en siniestros viales, según dijo a Una Nueva Mañana el prevencionista de riesgos Luis Salamanca, quien explicó que el impacto de alta energía provocó una despresurización violenta del combustible, transformándolo en "una nube gigantesca que, lamentablemente, también es líquida y afecta a todo lo que esté alrededor".

"Como las gotitas de este líquido inflamable son más pesadas que el aire, se empiezan a diseminar por toda la superficie. Cuando este gas y líquido encuentran un punto de ignición suficiente y oxígeno, explota", señaló el experto, lo que esclarece por qué las llamas parecieron propagarse desde el pavimento hacia sectores aledaños al trébol de la autopista.

Más allá del fuego, la preocupación técnica se centra ahora en el viaducto donde ocurrió el accidente. Salamanca advirtió que las temperaturas extremas podrían haber alterado la resistencia del hormigón y los metales mediante procesos críticos de dilatación y contracción: "Ese puente requiere un estudio estructural; la concesionaria tiene que hacerse responsable estudiando toda la resistencia de materiales. Una vez que se contraiga esa temperatura pueden presentarse fisuras que comprometan la continuidad de la carpeta asfáltica", alertó.

La emergencia continúa en una fase crítica debido al calor acumulado en el estanque del camión, subrayando que "la tarea es de largo aliento: es bajar la temperatura y disponer de espuma. Mientras no tengamos la certeza de que el camión esté completamente vacío, el riesgo va a estar presente".

LEER ARTICULO COMPLETO