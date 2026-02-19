De 7 a 10 millones de pesos brutos: Presidencia explicó alza en sueldo de Boric

Un incremento significativo en la remuneración bruta del Presidente Gabriel Boric marcó el cierre del año 2025: según reveló hoy el diario La Segunda, el sueldo del Mandatario saltó de los 7 millones de pesos habituales a 10 millones durante el mes de diciembre.

Este aumento no corresponde a un reajuste permanente de su dieta, sino a la activación de un bono de incentivo vinculado al cumplimiento de metas institucionales, según confirmaron desde la Presidencia.

El beneficio en cuestión se enmarca en el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), un mecanismo que, de acuerdo con lo reportado por el vespertino, se paga de forma trimestral a los funcionarios públicos.

Este bono se otorga si la institución en la que se desempeñan cumple con los compromisos de gestión establecidos el año anterior por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Técnicamente, el PMG premia a los trabajadores con el "7,6% de las remuneraciones si la institución alcanzó un grado de cumplimiento igual o superior al 90% de los objetivos anuales comprometidos". En caso de que el cumplimiento sea igual o superior al 75% pero inferior al 90%, el incentivo se reduce a 3,8%.

En el caso de la Presidencia, los indicadores permitieron que el Mandatario recibiera el porcentaje máximo asociado a este programa de modernización.

El pago se activó tras certificar que la institución alcanzó el 99,44% de sus metas anuales sobre "gestión eficaz, eficiencia institucional y calidad de los servicios vinculada a transformación digital".

Respuesta de La Moneda

Tras la publicación de La Segunda, desde Presidencia aclararon que, "efectivamente, los presidentes de la República perciben PMG, como los servidores públicos" y puntualizaron que Boric recibió este pago "distribuido de manera trimestral, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2025".

Especificaron que este beneficio equivale al "18% de las remuneraciones permanentes" del Mandatario y remarcaron una diferencia sustancial entre la remuneración presidencial y la del resto de los funcionarios, al explicar que "los otros servidores públicos perciben una asignación de modernización anual de 30,6% de sus remuneraciones, que considera dos incrementos asociados a cumplir metas -el PMG y los convenios de desempeño colectivo- y un componente base que se entrega a todos".