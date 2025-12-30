Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Padre de Myriam Hernández muere a los 79 años

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante había suspendido algunas presentaciones debido a los problemas de salud de su padre, Jaime Hernández Vidal.

Padre de Myriam Hernández muere a los 79 años
El padre de la cantante nacional Myriam Hernández, Jaime Hernández Vidal, murió a los 79 años. 

A través de redes sociales, la reportera de farándula Cecilia Gutiérrez confirmó el deceso del padre de la artista, que atravesó una extensa y compleja enfermedad. 

"Lamentablemente tras una larga lucha contra un cáncer, falleció el papá de Myriam Hernández", escribió la panelista de "Primer Plano" en sus historias de Instagram.

Cecilia Gutiérrez reportó la muerte del padre de Myriam Hernández, Jaime Hernández Vidal

Asimismo, la comunicadora indicó que, a raíz de este complejo escenario familiar, la voz de "Huele a Peligro" debió cancelar shows estas últimas semanas.

Cabe recordar que a mediados de este 2025, la Baladista de América suspendió varios conciertos en distintos países de Latinoamérica para poder acompañar a su padre, que estuvo internado en una clínica de Santiago. 

"Lamento muchísimo no poder llegar en esta ocasión, pero en este momento debo permanecer en Chile por algunas cosas que requieren mi atención y cuidado", manifestó Hernández en dicha oprtunidad. 

