Pamela Díaz filtra particular consejo a Kika Silva tras confirmar romance con viudo de Javiera Suárez

La reciente confirmación del romance entre Kika Silva y el médico Cristián Arriagada, viudo de la fallecida periodista Javiera Suárez, desató una inesperada ola de polémicas durante los últimos días.

La revelación del romance hizo que reflotaran duras acusaciones de Daniela Nicolás, expareja del cirujano plástico, quien reveló que fue mordida por un perro sin recibir ayuda del profesional de la salud, calificándolo como "un hombre tan malo y narcisista".

A estas críticas se sumó el demoledor desahogo de Marilú Balbontín, madre de Suárez, quien arremetió sin filtro contra su exyerno por conflictos en el régimen de visitas de su nieto, asegurando que el doctor "enterró a mi hija y nos enterró a todos".

En este contexto, la animadora Pamela Díaz abordó la situación en el programa "Hay que decirlo", revelando detalles de una íntima conversación que sostuvo directamente con la influencer.

El consejo de La Fiera

Pese a que la pareja se encuentra disfrutando de su romance, la fuerte exposición y los bullados conflictos del doctor han generado estragos en la modelo.

"Me dice que está muy contenta, que no esperaba toda esta situación que está pasando", relató Díaz sobre la incomodidad de su amiga.

Frente a la lluvia de cuestionamientos, la figura televisiva decidió intervenir para calmar las aguas y entregarle una particular recomendación. "Yo por supuesto le dije 'amiga, da lo mismo, en dos semanas más no existe'", afirmó la comunicadora en pantalla.

Asimismo, la animadora le sugirió mantener el vínculo bajo estricto perfil y alejado de las plataformas digitales durante esta tormentosa etapa. "Que no suba ninguna foto, que siga mi ejemplo", le aconsejó de manera tajante.

Finalmente, para zanjar el tema frente al panel, Díaz defendió la libertad de la modelo recordando su estado civil antes de vincularse con Arriagada. "Hace meses terminó con Gonzalo Valenzuela", sentenció, dejando en claro que Silva está en todo su derecho de rehacer su vida amorosa.