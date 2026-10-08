Pancha Merino destrozó a Jaime Coloma y Nacho Gutiérrez la frenó: "Te estoy tratando de ayudar"

Una tensa discusión entre Pancha Merino y Nacho Gutiérrez se vivió en el más reciente episodio de "Alfombra Roja" de Canal 13.

A raíz de las críticas de la influencer Isi Gaete a María José Quintanilla, y de la defensa de Jaime Coloma a la cantante, el panel del programa contactó al ex jurado de "Rojo" para ahondar en el tema. "¿Quién es esa Isi?", respondió Coloma, lo que desató la ira de Merino.

"Mira, es mucho más que tú, Jaime Coloma. Te digo que tú has llevado como 30 años en la tele y no se acuerda ni Dios de ti. Es la envidia de Jaime Coloma porque le gustaría estar sentado acá y está en su casa, pobre", disparó Pancha Merino.

Luego recordó la época de "SQP" y señaló que "yo trabajé años con Jaime Coloma y es lo más misógino que hay, tuve que defender a la Mariana Alcalde".

Allí tuvo que intervenir el animador Nacho Gutiérrez, quien le dijo que sus dichos eran "gratuitos". "Se pone a pelear con una niña de 24 años que podría ser su nieta. No estoy defendiendo a la Isi, solo que me cae mal Jaime Coloma, me carga", replicó la actriz.

"Además yo lo viví... no le gustan las mujeres, no sé para qué está casado", agregó Merino, a lo que Gutiérrez replicó molesto: "Viste que te metes en temas que no corresponden, Pancha".

"Pancha, por favor, te estoy tratando de ayudar porque estamos al aire en vivo, estamos en Canal 13", agregó el conductor.