Pancho Melo y la generación de contenido con Daniela Lhorente: "Nos hace bien"

Desde hace años el actor Pancho Melo se ha transformado en una especie de influencer digital gracias a sus exitosos videos de humor en redes sociales.

Luego de que su (a estas alturas) legendaria escena en la teleserie "Isla Paraíso" se volviera viral en internet, Melo experimentó un rápido ascenso en popularidad en el mundo digital. "Al principio mi familia me preguntaba qué estaba haciendo y yo les decía que estaba haciendo un experimento social", señaló a Una Nueva Mañana de Cooperativa sobre sus primeras incursiones en las redes sociales.

Con el tiempo fue explorando las tendencias actuales y se convirtió en todo un fenómeno que hoy comparte con su pareja, la también actriz Daniela Lhorente.

Desde hace un tiempo ambos han empezado a generar contenido digital usando sus dotes actorales y su buen sentido del humor. "Al principio me miraba con caras, pero ya se subió al carro y le pareció divertido, y yo le dije que lo hiciera con la 'Waleska' de 'El Circo de las Montini' y empezó a generar contenido con eso", detalló.

"Hacerlo juntos tiene ciertas dificultades porque tenemos tiempos distintos, pero lo hemos logrado y es bonito porque nos hace bien, nos divertimos y lo reciben con cariño", complementó Pancho Melo.

Pancho Melo en el teatro

Pancho Melo y el actor Felipe Rojas estarán presentando la obra británica "El quinto paso" en el Teatro Zoco entre el 15 y el 21 de mayo. Entradas en Puntoticket.