Pancho Saavedra acusa a Paula Escobar de homofóbica: afirmó haberlo "ridiculizado"

El animador Pancho Saavedra respondió públicamente a declaraciones de la periodista Paula Escobar, acusándola de ser parte de sus comentarios tuvieron un tono "homofóbico".

Los dichos de la comunicadora surgieron en el podcast "Quién es 1", donde se refirió a la participación de Saavedra en el Festival de Viña del Mar 2024 e ironizó sobre supuestas exigencias del conductor.

"Pancho tiene otra forma de trabajar. Por ejemplo, me contaban, '¿tú me puedes creer que quería hacer una obertura de él... bailando?'", partió diciendo la panelista de "Zona de Estrellas".

Y añadió: "Le costó entender que esto no era el Festval de la Guinda...". En tanto, Pablo Candia complementó que al rostro de Canal 13 "le costó enteder que este no era su show".

Pancho Saavedra responde a Paula Escobar

Por su parte, Saavedra decidió abordar estos dichos en Instagram, publicando un extenso y directo comentario.

"Paula de mi corazón, todo lo que estás diciendo es mentira", negando haber condicionado su rol en el certamen o haber pedido protagonismo especial.

El animador también cuestionó el enfoque de los comentarios: "Esta cosa homofóbica y esas ganas de ridiculizarme porque quería hacer una obertura, no la entiendo", agregando que "también es mentira" y que su único planteamiento artístico fue ensayar cueca "en caso de que se necesitara".

Escobar respondió posteriormente: "Lamento este desmentido... mucho. No fue la intención, menos aún, ridiculizar", y afirmó que sus dichos provenían de "fuentes de la industria" y no de una opinión personal.

Finalmente, Saavedra aseguró que intentó aclarar la situación fuera de redes sociales. "Me parece injusto que me ridiculices con frases incluso con tintes homófobos", escribió, añadiendo que "intenté llamarte varias veces para conversar", mientras que ambos coincidieron en que el conflicto "se aclaró" tras una conversación privada.