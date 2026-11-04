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Tópicos: Magazine | Personajes

Pancho Saavedra analizó la salida de Pedro Ruminot del proyecto "Socios": "Él tiene sus razones"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El comediante anunció que no seguirá en el programa de Canal 13.

Pancho Saavedra analizó la salida de Pedro Ruminot del proyecto
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El animador Pancho Saavedra habló por primera vez de la salida de Pedro Ruminot del proyecto "Socios" de Canal 13.

Hace unos días el comediante comunicó que no seguiría en el programa por motivos relacionados a su familia, su carrera humorística e incluso su salud, señalando que "es necesario parar un poco".

En conversación con La Cuarta, Saavedra aseguró que "es una decisión súper personal, nosotros lo vamos a extrañar muchísimo, pero él tiene sus razones".

"Tal como lo dijo (Pedro), hay razones de salud, incompatibilidad también de horarios, él quiere profundizar en su carrera de comediante, quiere hacer especiales para otros países, quiere hacer muchas cosas, quiere recorrer el mundo también entregando su humor", agregó el conductor de "Socios por el mundo".

Si bien Pancho Saavedra confesó que su deseo era continuar, "uno no puede ser egoísta y hacerle un escándalo a la otra persona porque se va".

Sobre el futuro de "Socios por Chile", dijo que "si se va Pedro, ya el programa no se hace, no lo vamos a reemplazar".

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