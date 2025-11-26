Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Paola Volpato celebró sus 32 años de matrimonio con Felipe Castro

Autor: Redacción Cooperativa

La actriz Paola Volpato hizo un romántico posteo en redes sociales para celebrar el cumpleaños de su relación con Felipe Castro, actor y director de teatro, padre de sus dos hijos y con quien está casada desde 1993.

La intérprete de personajes como "Consuelo Domínguez" ("¿Dónde está Elisa?", TVN) o "María Teresa Achondo" ("Pituca sin lucas", Mega) destacó los 32 años de matrimonio que cumplieron el pasado 21 de noviembre.

"hoy 21 de noviembre 2025 cumplimos 32 años de la mano. Recomiendo tener un felipe en la vida, no sé que haría sin el mío... ❤️", escribió junto a un collage de imágenes con Castro a través de los años.

"Que cosa más linda este Amor de mis adorados amigos", comentó Coca Guazzini, mientras que María Gracia Omegna destacó: "❤️❤️ gran hazaña". La nota de humor la puso Dayana Amigo, quien lanzó un "Porque no salgo yo en ninguna foto?!".

