Paty Cofré reapareció en "Detrás del muro" en medio de delicado estado de salud
La actriz tendrá que revisar el marcapasos de su corazón.
La actriz Paty Cofré reapareció en televisión luego de cancelar una presentación en vivo por su delicado estado de salud.
Este viernes la comediante estuvo como invitada en el programa "Detrás del muro" de Mega, donde, además de participar de algunas secciones, contó detalles de lo ocurrido.
"Tengo que hacerme un pequeño retoque en mi marcapasos. Ese es el que está fallando, pero nada más que eso", explicó Cofré, tras recibir una ovación por parte del público presente.
En ese sentido agregó que "en seis días más veo al especialista, al técnico en el marcapasos, y ahí me va a decir si hay que darle un poco más de cuerda o cambiar la pila".
Sobre sus problemas de salud, la humorista señaló que "estoy asustadita todavía, me quedan seis días de susto".