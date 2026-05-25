Paulina Urrutia tras el cáncer: "El miedo a enfermarse y a morirse son cosas reales"

La actriz Paulina Urrutia hizo una sincera reflexión sobre la muerte de Augusto Góngora, el complejo tratamiento contra el cáncer que ha tenido que enfrentar y su regreso al teatro.

En conversación con The Clinic, la intérprete repasó el proceso médico que vivió tras ser diagnosticada con un cáncer mamario triple negativo, que requirió doce sesiones de quimioterapia y una posterior mastectomía triple.

"Tuve la fortuna de que el tratamiento fuera muy efectivo. Pero es un tratamiento muy fuerte, muy largo, muy doloroso y muy desestructurante", detalló Urrutia respecto a la agresividad de los procedimientos oncológicos a los que fue sometida.

Al rememorar la incertidumbre médica que experimentó durante los meses de terapia, la exministra de Cultura reconoció los temores que cruzaron por su mente: "Hubo tiempo para pensar que las cosas no necesariamente iban a salir bien. El miedo a enfermarse y el miedo a morirse son cosas reales, son cosas humanas que nos pasan a todos".

Asimismo, la artista analizó el impacto emocional que significó encadenar el duelo de su esposo con su propia crisis de salud.

"Cuando se muere el Augusto, se acaba una vida, pero luego yo me enfermo y ahí no es que se acabe una vida, sino que se acaba tu vida", graficó de manera categórica, añadiendo que "todo lo que tenías planificado, todo lo que tú eras, todo lo que hacías, se detiene y es una vorágine donde tú ya dejas de pertenecerte".

El regreso a las tablas

Pese a todo, la actriz concretó su retorno artístico con la obra "La amante fascista": "Volver al teatro ha sido una inyección de vida absoluta. Ha sido un esfuerzo enorme, porque el cuerpo cambia, la energía cambia, pero la pasión por actuar y por comunicar sigue intacta".

En este proceso, valoró profundamente el respaldo de su entorno, afirmando que "el teatro me ha cobijado, mis compañeros me han sostenido y el público me ha entregado un cariño que ha sido fundamental para ponerme de pie", agradeció.

Finalmente, Urrutia enfatizó que hoy su prioridad está en sus controles médicos y en vivir el presente. "Estoy en una etapa de control, paso a paso, disfrutando de cada día con la conciencia de que la vida es frágil, pero hay que seguir adelante", cerró.