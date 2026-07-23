"Por atarantado": Neme revela que cayó en millonaria estafa por SMS

José Antonio Neme confesó que cayó en una millonaria estafa mediante un mensaje de texto, creyendo que se trataba de una pendiente por el no pago del TAG.

Según relató el animador en el matinal "Mucho Gusto", recibió el SMS mientras se encontraba en Nueva York para asistir a la final del Mundial junto a su madre y, debido a que cambió su automóvil hace unos días, pensó que el cobro era auténtico.

"Yo había cambiado mi auto. Entonces, como se demoraba en llegar el TAG, el vendedor me dijo: 'No te preocupes, circula porque tú ya tienes contrato', porque hay lector de patentes y tú firmaste ya el contrato con la autopista", partió diciendo.

En este contexto, el periodista que, al pinchar el link "me derivaba a una página del MOP, que te juro que era igual a la página del MOP" y que, al ingresar la patente del vehículo, apareció un cobro de $5300, monto que parecía normal.

Sin embargo, al concretar el pago, "en vez de $5.000, me cobraron $1.200.000... Y yo caí desmayado".

La advertencia de Neme

Tras darse cuenta de la estafa, el comunicador relató que se contactó con su banco para poder bloquear sus productos, donde le indicaron que debía interponer una denuncia para, eventualmente, recuperar su dinero.

Asimismo, advirtió en el que sitio utilizado para el fraude era exactamente igual al sitio oficial: "Cuando tú pinchas el link (del SMS), te conduce a un phishing, a una página que es exactamente igual a la de verdad. Tú pones la patente, aparece una multa de $5.000 y pagar te lleva a un WebPay típico. La transacción es real, pero no por el monto. El banco recibe una solicitud no por $5.000, sino, en mi caso, por $1.270.000".

Finalmente, Neme reconoció que "me pasó por atarantado, porque más encima estaba en el taxi cuando llegué a Nueva York. Me empezaron a llegar muchos mensajes del mismo tipo y dije: '¿Sabes qué? Voy a pagar estas cinco lucas".