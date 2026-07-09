"Quedé sin pega": Alonso Quintero recordó consecuencias de su romance con Sigrid Alegría

El actor Alonso Quintero recordó su bullado romance con Sigrid Alegría, a quien conoció en 2013 tras coincidir en la teleserie "Mamá Mechona".

En el programa web "Sin Editar", conducido por Pamela Díaz, el intérprete se refirió a la polémica relación que tuvo con su colega, la cual estuvo en el ojo del huracán debido a que ella era casi 20 años mayor que él.

En este contexto, el protagonista de 'Pobre Rico' aseguró que su posterior desaparición de la pantalla chica fue consecuencia directa de este pololeo: "Me quedé sin pega por el tema de la relación con la Sigrid. El hilo se corta siempre por lo más delgado y había que sacar a alguien porque la cuestión estaba muy polémica y fue como 'chao'", aseguró.

"Sé que fue así porque me lo dijeron, la gente de arriba del canal (...) Esto está siendo muy polémico, a la directiva del canal no le está gustando, hay que tratar de bajar esto, hay que sacar a alguno de los dos", añadio.

Finalmente, Quintero confesó que, en su momento, sintió que el despido fue "injusto, fome, porque me pareció súper incómodo quedarme sin pega por algo que tiene que ver con tu vida privada, que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. La pega estaba bien hecha, estaba bien evaluado el trabajo, no tenía ninguna relación".