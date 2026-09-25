Querella contra Maripán por VIF: Carmen Tuitera solidarizó con la denunciante

La madre de la hija de Guillermo Maripán, Loreto Inostroza, presentó una querella contra el futbolista por el delito de maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), acción que fue acogida a tramitación por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

De acuerdo con los antecedentes, Inostroza acusa una serie de episodios que, según su relato, constituirían violencia psicológica, amenazas y conductas de control por parte del defensa central del Internacional de Porto Alegre y seleccionado nacional. La querella también solicita medidas de protección para la denunciante.

En ese marco, el tribunal decretó la prohibición de acercamiento y de comunicación de Maripán con su expareja, salvo aquellos contactos que sean necesarios para abordar asuntos relacionados con la hija que ambos tienen en común.

Según detalles de la querella a los que tuvo acceso Cooperativa, uno de los episodios ocurrió el pasado 15 de junio, cuando el jugador se encontraba en el domicilio de Inostroza durante una visita a su hija. En ese contexto, la denunciante relata que el deportista habría señalado que tenía "muchos recursos y contactos" y que, cuando ella lo denunciaba, contrataba a "los mejores abogados", quienes tendrían contactos con jueces y fiscales.

En el mismo relato, la mujer señaló que el seleccionado nacional habría hecho referencia a su conflicto judicial con Carmen Castillo -conocida como Carmen Tuitera- asegurando que este ya estaría "solucionado".

Carmen Tuitera solidarizó con la denunciante

La nueva querella se conoce mientras Maripán enfrenta otra causa judicial iniciada por la autora de "Weona, tú podí" por la difusión de imágenes de carácter sexual, hecho por el que el deportista será formalizado el próximo 30 de septiembre.

Tras conocerse la acción presentada por Inostroza, la influencer reaccionó a través de X y manifestó su apoyo a la denunciante: "Lo de Guillermo Maripán es un patrón. El 30 de septiembre será formalizado por mi causa y poco a poco más mujeres se atreverán a hablar".