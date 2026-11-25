La representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto, de 27 años, se convirtió en la nueva Miss Universo 2026 tras imponerse entre 116 candidatas en la final realizada en San Juan, marcando un hito al transformarse en la primera madre en ganar el certamen internacional.

La coronación se concretó la noche de este martes 24 de noviembre, instancia en la que la modelo recibió la corona de manos de su predecesora, la mexicana Fátima Bosch, y sumó el sexto título universal a su país.

Nacida el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez, Jennifer Barreto desarrolló su carrera profesional en el ámbito de la salud mental y el trabajo comunitario antes de incursionar en los concursos de belleza.

Desde 2021 se ha desempeñado como especialista en prevención para el Departamento de Defensa de Estados Unidos en Texas, labor enfocada en el bienestar familiar y el abordaje de situaciones de crisis.

La primera madre

En cuanto a su vida personal se encuentra casada y es madre de Penélope, una niña de 7 años. Su triunfo en la 75.ª edición del concurso marca la primera vez que una mujer con hijos obtiene el título mundial, luego de que la organización modificara sus bases en 2023 para permitir la participación de candidatas casadas y madres.

Su llegada a las pasarelas ocurrió de manera reciente: inició su preparación en 2025 sin experiencia previa en certámenes y, en junio de 2026, ganó la corona nacional de Miss Universo Puerto Rico representando al municipio de San Sebastián.

En la instancia decisiva en San Juan, Barreto superó en el cuadro final a las representantes de República Dominicana, Venezuela, Filipinas y Nueva Zelanda, mientras que la chilena Dominga López finalizó su participación dentro del grupo de las 12 mejores.