"Quiero gastar más que Messi": Revelan millonaria cifra que Arturo Vidal gastó en cita con modelo

La periodista Cecilia Gutiérrez reveló una llamativa anécdota protagonizada por Arturo Vidal durante una cita en Miami con la modelo colombiana Daniella Durán.

Según reveló la comunicadora en "Hay que decirlo", la pareja asistió a un exclusivo restaurante frecuentado por Lionel Messi durante su estadía en Estados Unidos. "Fueron a un restaurante en Miami, un local que era muy famoso porque Messi iba mucho a comer ahí", señaló en el espacio televisivo.

En este contexto, el exfutbolista habría consultado al personal del lugar cuál había sido la botella más costosa que pidió el jugador argentino.

"¿Cuál es la champaña más cara que ha pedido Messi acá? Quiero dos, yo quiero gastar más que Messi en este lugar", relató Gutiérrez sobre la reacción que habría tenido el mediocampista durante la cita.

Asimismo, la reportera de farándula sostuvo que cada botella tendría un precio cercano a los 100 mil dólares, por lo que el gasto total habría superado los $200 millones chilenos.

Cabe mencionar que este episodio salió a la luz en medio de la reciente controversia que involucró a Vidal tras declarar ante la PDI por una investigación relacionada con la sustracción de dinero desde una casa de cambios en Santiago.