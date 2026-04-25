Rafael Araneda hizo realidad el meme de "Michael Scott"

Rafael Araneda no perdió la oportunidad de reírse de sí mismo al hacer realidad el meme de "Michael Scott", en referencia a las críticas que recibió por desempeño durante la entrega de las Gaviotas a la banda estadounidense Incubus en Viña 2025.

Fue durante la explicación del ritual de la entrega de premios que en redes sociales compararon su estilo con el personaje de Steve Carrell en la popular serie "The Office" y la incomodidad que generaba, especialmente cuando el animador empezó a revolotear por el escenario con la Gaviota en la mano antes de entregársela a la banda, que se tomó con humor aquel momento.

Ahora, el propio Araneda se convirtió en "Michael Scott" como parte de la promoción de un local de hamburguesas, La Birra Bar, recreando algunos de los momentos más famosos del personaje, como el parkour, y hasta rompiendo impresoras en sus oficinas.

Araneda, quien fue ratificado junto a Karen Doggenweiler como animadores del Festival de Viña del Mar para las ediciones 2027 y 2028, protagoniza la miniserie al estilo "The Office" en las redes sociales del local de comida.