Razón del quiebre: la millonaria cifra que Camilo Huerta le debía a Marité Matus

Marité Matus -exesposa de Arturo Vidal- y el mediático Camilo Huerta pasaron del amor pasaron al quiebre en poco tiempo y luego de conoció que la razón de la separación fue un conflicto económico.

Como la situación terminó en tribunales, ahora se conocen nuevos detalles, como que Matus busca probar legalmente la "existencia de una sociedad de hecho" respecto de un negocio de cannabis medicinal, y así recuperar lo que invirtió.

Según publica LUN, el monto que le exige a Huerta es de 35 millones de pesos.

El medio apunta que el ex "Yingo" respondió que no hubo tal sociedad y "la demandante le ofreció dinero en calidad de préstamo (...) ya que en ese momento no disponía de dinero", lo que devolvería a medida que el local comercial generara ingresos.

En tribunales, la defensa de Huerta cita la realización de siete pagos, por un total de $25.135.188; pero la representación de Matus reconoce solamente cuatro -por $14.977.970- y enfatiza que "no hay periodicidad fija. Los montos variables y precisos (hasta el último peso) obedecen a la lógica de distribución de flujos de caja o utilidades de un socio y no a la devolución de un capital fijo".

LUN añade que "en la dúplica, presentada por la defensa de Huerta tras la réplica el pasado 15 de enero, se asegura que el traspaso de fondos fue un 'préstamo informal entre cónyuges' donde 'no se estableció por la demandante formalidades'".