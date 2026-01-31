Reportan que Catherine O'Hara había revelado que padecía rara enfermedad

Años antes de su muerte, la actriz canadiense Catherine O'Hara reveló que padecía una rara condición médica.

La protagonista de "Mi Pobre Angelito" y "Schitt's Creek" falleció el viernes a los 71 años, aunque no se han revelado las causas ni dónde ocurrió el deceso.

De acuerdo a medios estadounidenses, la canadiense había contado sobre su diagnóstico de situs inversus totalis, una rara anomalía congénita (también conocida como inversión cardíaca o dextrocardia con situs inversus). Esta afección es asintomática, pero puede causar complicaciones.

"¡Soy un bicho raro", bromeó O'Hara durante una entrevista en 2021 y contó que supo de su diagnóstico durante una prueba rutinaria de tuberculosis con su esposo, Bo Welch.

O'Hara se dio cuenta de que algo no iba bien después de hacerle un electrocardiograma, cuando la enfermera le obligó a hacerse nuevas pruebas con diferentes máquinas, y el médico finalmente le exigió una radiografía de tórax.

La actriz recordó que el médico se emocionó por haber diagnosticado el caso raro pero O'Hara aseguró "ni siquiera sé el nombre de la enfermedad, porque no quiero saberlo. Algo de cardio-inversión. Y luego dextrocardia y algo de cardio-inversión. La gente pensará que soy muy ignorante por no saberlo, pero es que no quiero saberlo. Porque no lo sabía antes".