Reportan que Taylor Swift y Travis Kelce iniciaron los preparativos para su boda

Los preparativos para el esperado matrimonio entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce ya se pusieron en marcha.

De acuerdo con reportes de ABC y CBS, el evento promete convertirse en uno de los acontecimientos más grandes del mundo del espectáculo, proyectando reunir hasta un millar de personas en una celebración que se extenderá por dos jornadas consecutivas en el icónico pabellón Madison Square Garden de Nueva York.

La planificación contempla dar el puntapié inicial la tarde del jueves con un primer encuentro de aproximadamente 100 invitados -que podría tratarse del enlace oficial o de un ensayo previo-, para luego dar paso el viernes a un cóctel que antecederá a la gran fiesta principal.

Esta última se prolongaría hasta la madrugada del sábado, coincidiendo con el fin de semana festivo del aniversario número 250 de la Independencia de Estados Unidos y la alta afluencia de turistas por el Mundial de Fútbol.

Un búnker en Manhattan

Pese al alto nivel de hermetismo que ha mantenido la pareja sobre los detalles de la ceremonia, trascendió que el operativo de seguridad será extremo.

El portal TMZ detalló que la elección del recinto neoyorquino responde precisamente a que ofrece máximas garantías de privacidad por su estructura cerrada y la total ausencia de ventanas hacia el exterior.

Entre las medidas exigidas para los asistentes y el personal destaca la estricta prohibición del uso de teléfonos celulares, firmas de acuerdos electrónicos de confidencialidad y marcas de agua personalizadas en cada invitación.

Asimismo, la productora a cargo ya obtuvo los permisos municipales para bloquear por completo el tránsito vehicular y peatonal en las calles 31 y 33 que rodean al estadio, donde se instalarán carpas especiales para evitar cualquier registro de los paparazzis durante el ingreso y salida de los invitados.

En el plano de la ambientación, diversos reportes confirman movimientos de camiones con cargamentos identificados con etiquetas de "Garden Party", destinados a transformar el interior del recinto en un jardín gigante con elementos escenográficos a gran escala.

Además, se reveló que el diseño de los vestidos de novia habría sido encargado a la firma Monse -dirigida por Laura Kim y Fernando García-, quienes ya vistieron a la artista en su gira "The Eras Tour".

Aunque la lista definitiva se mantiene bajo llave, entre los nombres confirmados por la prensa local para asistir o subirse al escenario destacan los cantantes Sombr y Benson Boone, además de posibles shows en vivo de amigos cercanos de Swift como Stevie Nicks, Tim McGraw e incluso Paul McCartney.