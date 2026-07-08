Reportan quiebre matrimonial entre Margaret Qualley y Jack Antonoff

El matrimonio entre la actriz Margaret Qualley y productor musical Jack Antonoff habría llegado a su fin.

De acuerdo a la revista People, la estrella de "La Sustancia" y el músico han puesto fin a su "inestable" relación.

Por otro lado, una segunda fuente mencionó que la intérprete y el exFun. estarían intentado "resolviendo las cosas".

La noticia de la separación llega luego de que Antonoff, recurrente colaborador de grandes nombres de la industria como Taylor Swift y Lana del Rey, asistiera sin su esposa al matrimonio de la autora de "Love Story" y Travis Kelce el pasado 3 de julio, llevando en su lugar a su hermana Rachel.

Por su parte, Qualley ha confundido a sus seguidores en Instagram, archivando y desarchivando sus fotos con el artista.

Cabe recordar que el romance entre el líder de Bleachers y la hija de Andie MacDowell fue confirmado en marzo de 2022. En tanto, contrajeron matrimonio en Nueva Jersey en agosto de 2023.