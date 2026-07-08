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Tópicos: Magazine | Personajes

Reportan quiebre matrimonial entre Margaret Qualley y Jack Antonoff

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La actriz de "La Sustancia" y el productor musical estaban a poco de cumplir 3 años casados.

Reportan quiebre matrimonial entre Margaret Qualley y Jack Antonoff
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El matrimonio entre la actriz Margaret Qualley y productor musical Jack Antonoff habría llegado a su fin. 

De acuerdo a la revista People, la estrella de "La Sustancia" y el músico han puesto fin a su "inestable" relación.

Por otro lado, una segunda fuente mencionó que la intérprete y el exFun. estarían intentado "resolviendo las cosas". 

La noticia de la separación llega luego de que Antonoff, recurrente colaborador de grandes nombres de la industria como Taylor Swift y Lana del Rey, asistiera sin su esposa al matrimonio de la autora de "Love Story" y Travis Kelce el pasado 3 de julio, llevando en su lugar a su hermana Rachel. 

Por su parte, Qualley ha confundido a sus seguidores en Instagram, archivando y desarchivando sus fotos con el artista. 

Cabe recordar que el romance entre el líder de Bleachers y la hija de Andie MacDowell fue confirmado en marzo de 2022. En tanto, contrajeron matrimonio en Nueva Jersey en agosto de 2023. 

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