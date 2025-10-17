Tras un año de relación, Américo y Yamila Reyna se casan

El cantante tropical Américo y la actriz y comediante Yamila Reyna se casarán, luego de que el intérprete de "Que levante la mano" le pidiera matrimonio a casi un año de iniciar su relación.

"Fue un pedido de matrimonio muy bonito, muy íntimo, por ende lo quiero mantener como tal. Solo quiero decirte que fue una noche mágica, especial, perfecta. Él se preocupó de cada detalle, de sorprenderme. Fui a acompañarlo supuestamente a una cena de trabajo y me encontré con esta sorpresa hermosa", contó Reyna al diario LUN.

Sobre detalles de la ceremonia, la actriz fue cauta: "Me voy a guardar esa información, pero cuando sean las cosas, sabrán en su momento".

La pareja, que hizo público su romance el verano pasado, durante la gala del Festival de Viña del Mar, regresa de un viaje a Europa -visitando Espala, Francia e Italia- porque "necesitábamos vacaciones, porque estábamos con muchísimo trabajo".