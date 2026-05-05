Reportan romance entre Marcelo Salas y exchica reality

El exfutbolista Marcelo Salas habría iniciado una relación con una exparticipante del recordado reality "1810".

Durante el podcast "Bombastic", la periodista Cecilia Gutiérrez partió deslizando una nueva alerta de romance del Matador, señalando que la pareja llevaría el apodo de "M y M".

En este contexto, la reportera de farándula reveló que el exdeportista está saliendo con Mariana Alcalde, quien se alejó de la pantalla chica para dedicarse al diseño, su profesión.

"No sé nada. Solo sé que están saliendo", comentó la panelista de "Hay que decirlo". "¿Te acuerdas que él estaba con una chica y como que no la asumía y ella le había organizado el cumpleaños,como que la tenía media en la sombra, después salió el romance y él se enojó, pero después como que siguieron saliendo? Bueno, ahora está con Mariana Alcalde", añadió.

"Dicen que él es bien galán igual, aunque yo creo que él tiene otro problema, que no le gusta que se hagan públicas las relaciones", agregó Gutiérrez.

Cabe recordar que Salas estuvo en una relación con la abogada María José Soler, la cual llegó a su fin en septiembre de 2025.

En tanto, Alcalde estuvo casada con el gerente de cuentas León Sabah desde 2021 hasta inicios de 2023.