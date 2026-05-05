Formalización de Joaquín Lavín León continuará este miércoles

Este miércoles se realizará una tercera audiencia de formalización contra el exdiputado Joaquín Lavín León, imputado por fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos, donde se espera que se dicte la medida cautelar que recibirá mientras dure la investigación.

Durante la segunda jornada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público y los querellantes -la Municipalidad de Maipú, el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio de Impuestos Internos- pidieron la prisión preventiva del otrora parlamentario y de su exasesor Arnaldo Domínguez.

Asimismo, hoy se dictó la cautelar para el tercer imputado Juan Silva, diseñador gráfico y empresario, a quien el tribunal lo dejó con arresto domiciliario nocturno, considerando que la decisión obedece a un acuerdo previo con el Ministerio Público, quien valoró su rol colaborativo.

La Fiscalía indicó durante la audiencia que Lavín operó de forma "maliciosa y fraudulenta" para realizar rendiciones de facturas ideológicamente falsas ante la Cámara Baja y también ante Servel, cuyo monto alcanzaría más de 170 millones de pesos.

Desde la defensa, afirmaron que el Ministerio Público tiene una visión errónea del caso y negó que la plataforma Social Task se ocupara para campañas políticas.

Asimismo, se discutió en la sesión la solicitud de la defensa de Lavín para que la Municipalidad de Maipú no fuera querellante en el caso, argumentando que eran muchos organismos estatales los acusadores.

Al respecto, el abogado del municipio, José Pedro Silva, planteó que "este es un incidente que ha promovido la defensa no solo del diputado Lavín, sino que antes también la de la ex alcaldesa Barriga, que es el mismo abogado, y nuevamente el juez de garantía lo desestimó".

En ese sentido, señaló que el tribunal "entendió que nosotros teníamos la legitimidad para comparecer en este juicio y por lo tanto mañana vamos a poder hacer nuestro alegato sobre necesidad de cautela y presupuestos materiales que justifican la prisión preventiva tanto del exdiputado Lavín como de Arnaldo Domínguez".

Experta: "Existe posibilidad de que cumpla su cautelar en libertad"

Por otro lado, la abogada Camila Leyton, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, reparó en la posibilidad de que Lavín quede con la medida de prisión preventiva, pero la cumpla en libertad.

"Tiene lógica que el Ministerio Público busque una prisión preventiva considerando las penas posibles que arriesga, sin perjuicio de ello, si lo que tenemos a la vista es que el imputado tiene irreprochable conducta anterior, que estas causas regularmente se terminan negociando un procedimiento abreviado que con la legislación actual vigente implica una rebaja de hasta dos grados, podemos llegar a penas que sean de cumplimiento en libertad", afirmó la experta.

El otrora parlamentario fuera esperado en las afueras del tribunal por su esposa Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, en arresto domiciliario nocturno por una causa de fraude al Fisco y malversación de caudales público en el marco de su gestión en el municipio.