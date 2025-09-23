Revelan complejo momento de Laura Prieto tras confusa transmisión en vivo

La actriz Laura Prieto se encuentra atravesando por un complejo momento de salud mental, según reveló ella misma en una transmisión en vivo en redes sociales.

Fue este fin de semana que la uruguaya usó su cuenta de TikTok para contar una experiencia con una antigua relación suya -se especula con Julio César Rodríguez-, aunque con un errático relato.

"Una persona me encara y me dice: '¿Es verdad que fulanito se agarraba a hueonas diciendo que tú estabas loca y que si te dejaba te ibas a matar?'. Pregunten cómo terminó esa relación, a ver si él tiene los huevos para decirlo", fue parte de lo que contó Prieto en esa transmisión.

Más tarde, en ese mismo video, confesó que "no estoy bien, estoy muy sola" y que "si estoy hablando esto es por los fármacos".

Según recoge La Cuarta, el mánager de Laura Prieto, Rodrigo Álvarez, dijo al programa "Que te lo digo" que la uruguaya se encuentra en un tratamiento para la depresión y calificó como un error la transmisión.

"Laura sufre de depresión y ayer estaba con estabilizador más las pastillas por una influenza. Obviamente hizo cortocircuito. Al momento del live estaba medicada, y claramente fue un error hacerlo", indicó el representante.