Revelan detalles del quiebre entre Gabriel Urzúa y María Gracia Omegna

En el último episodio de "Zona de Estrellas", la periodista Paula Escobar confirmó el fin de la relación entre los actores Gabriel Urzúa y María Gracia Omegna, luego de tres años juntos.

De acuerdo a la comunicadora, el quiebre ocurrió tras una crisis en la relación, siendo confirmado por la intérprete durante su cumpleaños: "Según lo que me cuentan, y según este descueramiento de amigas, él habría terminado definitivamente con ella", señaló.

En este contexto, el estilista Javier Fernández añadió que Urzúa habría dejado la casa que compartía con Omegna: "Esa era la casa de María Gracia, él se chatea, agarra sus cosas y se va", afirmó.

"Todo lo que pueda hacer Gabriel Urzúa en este momento está mal para el entorno de María Gracia", agregaron.

El comentario de Camila Hirane

Por su parte, Camila Hirane, colega y buena amiga de María Gracia Omegna, lanzó un polémico comentario en un posteo del actor, donde aparece junto a la bailarina Geraldine Muñoz, su compañera en "Fiebre de Baile".

"El Gabo es como Jesucristo que luego de 3 días resucitado salió de la cueva y encontró una polola, se largó a llover y danzaron", lanzó.

El mensaje de Hirane confundió al público, ya que Muñoz mantiene una relación con el bailarín Felipe Galindo, exparticipante de Rojo.