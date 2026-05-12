Revelan registros de la millonaria estafa contra Amparo Noguera

Un reportaje de Mega reveló una serie de imagenes y audios de la millonaria estafa de la que fue víctima la actriz Amparo Noguera en 2025.

En ellas se puede apreciar cómo la intérprete acude a diversas sucursales bancarias para retirar el dinero solicitado por una banda que se hacía pasar por policías y ejecutivos de banco.

En aquella oportunidad, Noguera fue chantajeada durante 8 días por un falso ejecutivo bancario que la obligó a sacar los ahorros de sus cuentas y a pedir millonarios créditos a distintas entidades.

"Están muy preocupados, no saben lo que estoy haciendo", es uno de los mensajes que Amparo Noguera envió vía Whatsapp al delincuente.

Por este caso se han formalizado a 11 personas que integraban la banda delictual.