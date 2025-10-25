Sabrina Sosa y Joaquín Montecinos anunciaron el nacimiento de su hijo

Este viernes 24 de abril la pareja compuesta por Sabrina Sosa y el futbolista Joaquín Montecinos anunció el nacimiento de su primer hijo en común.

"Bienvenido Gio Alessandro Montecinos Sosa, te adelantaste pero nos regalaste un día inolvidable y lleno de amor. Te amamos infinito", escribió el matrimonio en sus respectivas redes sociales, junto una serie de fotografías del nacimiento del bebé.

Decenas de celebridades felicitaron a los nuevos padres en la publicación, incluyendo a la periodista Melina Noto, quien fue madre junto a Pangal Andrade el pasado miércoles. "¡Qué emoción! Estarán de cumple juntitos, felicidades familia", escribió la argentina.