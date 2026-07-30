"Se quedó con la peluca en la mano": Princesa Alba hizo estallar de risa a Rosalía con insólito relato

Una insólita confesión de Princesa Alba desató las risas de Rosalía y de todo el Movistar Arena durante la última presentación de esta última en Chile.

La noche del miércoles, la artista nacional fue la invitada al "confesionaro" del LUX Tour de la española recordando una disparatada anécdota de su época de soltería tras salir de una relación tóxica.

Según relató la finalista de "Fiebre de Baile", todo ocurrió una noche que olvidó las llaves de su departamento, por lo que decidió ir a un hotel y enviarle el mismo mensajes a dos pretendientes -un músico y un jugador de Colo Colo- para ver cuál respondía antes.

Para sorpresa de la intérprete, el deportista no tardó nada en responder. "Los futbolistas son muy arrastrados", comentó entre risas al recordar la rapidez del jugador.

Sin embargo, la tensión en el encuentro estuvo desde el inicio, ya que el futbolista llegó al lugar completamente encapuchado para evitar ser reconocido, haciendo que en la recepción lo confundieran con un asaltante.

El incidente con la peluca

Una vez superado el malentendido en el lobby y ya dentro de la habitación, se produjo el insólito momento que dejó atónita a la autora de "Reliquia".

"Yo uso muchas pelucas. Estaba peinada y él me tiró el pelo... ¡y se quedó con la peluca en la mano!", relató Princesa Alba entre risas.

Completamente descolocado por la situación, el futbolista le preguntó de inmediato: "¿Por qué estás con peluca? ¿Tienes una enfermedad?".

Pese a que el encuentro concluyó en buenos términos, la chilena reconoció ante el micrófono la tajante lección que le dejó la experiencia. "Me da mucha vergüenza salir con futbolistas y desde ahí nunca más un futbolista en mi vida", aseguró en el escenario.

Por su parte, Rosalía reaccionó ante la historia y cerró la anécdota con una aplaudida reflexión hacia la audiencia.

"En esta historia hay mucha perla junta (...) El hueón no sabe ni siquiera lo que son unas extensiones. Está muy bien que los hueones se eduquen en ello (sic)", sentenció la catalana.