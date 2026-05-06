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Tópicos: Magazine | Personajes

Sebastián Layseca causó preocupación por delicado estado de salud: "Tiren suerte"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor y miembro de "El Club de la Comedia" compartió registros desde un recinto asistencial.

Sebastián Layseca causó preocupación por delicado estado de salud:
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El actor Sebastián Layseca causó preocupación al compartir posteos desde un recinto asistencial. 

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete reveló el complejo momento de salud que atraviesa luego de ser diagnosticado con una oclusión intestinal.

"A la vena...tiren suerte", escribió en un primer posteo este martes. "Oclusión intestinal. Me quedo a la sombra un par de días", añadió. 

En tanto este miércoles, el ex de Carmen Gloria Bresky actualizó sobre su estado de salud, afirmando estar "dando síntomas de recuperación, pero tienen que estar observándome y, si sigo así, no me operan y salgo mañana", explicó después.

En esta misma línea, el integrante de "El Club de la Comedia" destacó la compañía de su madre, quien "se puso nerviosa y se fue a negro...ya está mejor y controlada". 

Asimismo, Layseca dio las gracias por los mensajes que ha recibido de parte de conocidos y seguidores. 

Sebastián Layseca reveló complejo momento de salud

 

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