El cantante Ricky Martin reveló que enfrentó un grave cuadro de Covid-19 que lo mantuvo casi dos meses en cama, período en el que llegó a sentir que estaba cerca de la muerte.

En conversación con el periodista Enrique Santos, el artista explicó que decidió no acudir a un hospital por temor a que lo intubaran y no sobreviviera al procedimiento.

"No fui porque yo decía: 'Me van a entubar y me van a matar'. Entonces me hospitalicé en mi casa y me vi muy mal", recordó, asegurando que estaba contando la experiencia por primera vez.

El intérprete de "Livin' la Vida Loca" relató que permaneció 50 días sin poder levantarse, al punto de que no podía ir al baño por sus propios medios. "Inclusive yo sentí que me venían a buscar en tres ocasiones", confesó.

El episodio también tuvo consecuencias en su salud emocional, ya que el cantante explicó que durante ese período desarrolló ansiedad clínica, una condición que describió como "bien poderosa".

Tras superar la enfermedad, Martin aseguró que aprendió a valorar aspectos cotidianos de la vida y a avanzar paso a paso. "Yo me levanto todas las mañanas y digo: 'Gracias porque estoy vivo, porque estoy respirando'", expresó.