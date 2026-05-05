"Siempre brilla": José Antonio Raffo dedica cariñoso mensaje a Lux Pascal tras su debut en la MET Gala

Este lunes, la actriz chilena Lux Pascal hizo su debut en la MET Gala, deslumbrando en un diseño de Gaia Atelier.

Tras su brillante paso por la alfombra roja, el actor José Antonio Raffo, pareja de la intérprete, le dedicó unas tiernas palabras en pantalla.

"Hablamos en la mañana; estábamos muy nerviosos porque teníamos un día muy desafiante", declaró en el programa "Fiebre de Baile" (CHV), donde es participante

Bajo esta línea, el artista aseguró que "ella iba con todo. Hicimos una especie de oración conjunta para darnos ánimo. La Lux siempre está brillando en todo lo que hace".

Respecto a la preparación para el evento, Raffo comentó que se trató de "muchas fases, pruebas de vestuario, conversaciones con estilistas y diseñadores".

La pareja, que lleva 15 años junta, se conoció en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y, pese a mantener casi todo su romance en privado, llevan unos añs de relación a distancia luego de que Pascal decidiera internacionalizar su carrera.