Schalper: Promesa de condonación del CAE dejó una "mancha imborrable" en la gestión de Boric

El diputado de Renovación Nacional y jefe de bancada, Diego Schalper, lanzó duras críticas en Cooperativa contra el expresidente Gabriel Boric a propósito de los comentarios sobre los embargos bancarios a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y la promesa de condonación que marcó su campaña.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el parlamentario afirmó que el manejo del Gobierno de Boric en esta materia fue deficiente y perjudico al Estado.

"Yo personalmente creo que el tema de la condonación del CAE es una mancha imborrable en la gestión del presidente Boric. No solo porque jugó con las expectativas de la gente, sino que porque además (...) es un elemento que evidentemente contribuyó a profundizar la deuda con el Estado de Chile de muchas personas", sostuvo Schalper.

Según las cifras entregadas por el legislador, la morosidad acumulada representa un impacto financiero masivo para las arcas públicas, asciende a "4.400 millones de dólares, es decir, el equivalente a tres subsidios de empleo completos".

"Consenso técnico es completamente falso"

Schalper también se refirió a el acuerdo técnico para modificar el sistema, del que habló el exmandatario. El diputado fue tajante en decir que el entonces Gobierno, intentó utilizar la reforma para impulsar el cambio del financiamiento en educación.

"Lo del concepto técnico es completamente falso. Porque el presidente Boric sabe perfectamente que el proyecto de financiamiento de la educación superior, la ley FES, tenía dos patitas: una patita reforma al CAE que la verdad no tenía nada de nueva (...) y una patita de alterar el financiamiento de la educación superior a través de un modelo que él siempre supo que no compartíamos", explicó.

En esa línea, el diputado reveló que la oposición intentó destrabar la discusión pidiendo separar los temas, opción que fue descartada por La Moneda. "Le dijimos infinitas veces, se lo dije yo personalmente al ministro Cataldo, que separaran el proyecto. (...) No estuvieron dispuestos. Nosotros no íbamos a aceptar esa lógica de 'caballo de Troya' que nos quería imponer", fustigó.

Finalmente, el parlamentario se refirió al reconocimiento de la exministra del Interior, Carolina Tohá, respecto a los errores en la gestión de la promesa de condonación.

"Me parece valioso que la ministra reconozca que lo que hicieron al prometer la condonación básicamente se tradujo en que muchas personas dejaron de pagar", señaló Schalper, reafirmando que el discurso oficialista fomentó el incumplimiento de las obligaciones financieras de los estudiantes.