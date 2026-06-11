Economista ve "error palpable" en gráfico difundido por Boric sobre la deuda pública

Tras su reciente intervención por los embargos del CAE y el secreto bancario, el expresidente Gabriel Boric volvió a utilizar sus redes sociales para entrar de lleno al debate público.

Esta vez, el exmandatario utilizó sus historias de Instagram para compartir un gráfico del centro de pensamiento Fábrica Chile que muestra una línea de tiempo en torno al aumento de la deuda pública bruta desde 2006 hasta 2026.

Según el documento, la deuda pública durante la Administración Boric aumentó solo un 3,7%, la cifra más baja desde 2010.

No obstante, el gráfico proyecta que la deuda pública del país llegará a un 46,5% del Producto Interno Bruto (PIB) al finalizar el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en 2030; mientras que la gestión Boric se situaba en un 41,5%.

"Información obtenida del Banco Central de Chile 2006-2026, e informe del Consejo Fiscal Autónomo 2026", precisa la publicación compartida por el exmandatario. (Foto: Instagram).

Analistas apuntan a "error palpable" en las cifras

En su sitio web, Fábrica Chile se describe como un centro de pensamiento especializado en en investigaciones, análisis y opiniones sobre las dinámicas políticas que moldean la sociedad actual, con miras a "fortalecer la estabilidad democrática y la cohesión social".

Desde el mundo académico, Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (UDP), señaló que la gráfica "incorpora un error palpable"

"Para ser comparables (sus datos), si se observa la gráfica, eventualmente se toman cuatro años de cambio. Pero curiosamente, para el cálculo del periodo del Presidente Boric, toma del año 2022 al 2025. Por lo tanto, el incremento -en ese sentido- no hubiese sido un 3,7% como indica la gráfica, sino un incremento del 5,1%", puntualizó.

Para el experto, "lamentablemente es una gráfica muy mal hecha, que no refleja realmente lo que se quiere mostrar y que, eventualmente, en la presencia del Presidente Kast, por lo menos a nivel de proyección, su incremento sería de 3,7 puntos".

Oficialismo pide que Boric se mantenga en "silencio"

Desde el mundo político, el diputado Jorge Alessandri (UDI), presidente de la Cámara, cuestionó la intervención y le pidió al expresidente Boric que mantuviera "la calma y el silencio".

"Muchas de las cosas que estamos intentando solucionar son problemas que dejó su Administración en las arcas fiscales, en la situación de la criminalidad del país, y estamos tratando con mucha fuerza de solucionarlos", aseveró el legislador gremialista.

Desde la oposición, en tanto, el diputado Marcos Barraza (PC) respaldó la gestión anterior y sostuvo que el exgobernante "es sujeto político, un líder y tiene las competencias y las capacidades para pronunciarse sobre materias que son de interés ciudadano y de preocupación pública. Es una polémica falsa".